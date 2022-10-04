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Зеленський поговорив телефоном із майбутнім прем'єром Італії: що обговорили

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Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 21:38
Зеленський поговорив телефоном із майбутнім прем'єром Італії: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером італійської політичної сили "Брати Італії" Джорджем Мелоні та обговорив посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

"Провів телефонну розмову з лідером італійської політичної сили "Брати Італії" Джорджем Мелоні. Під час розмови наголосили на необхідності продовжувати всебічну підтримку України після формування нового італійського уряду, обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема, посилення 8-го санкційного пакету ЄС та заборона видачі державами ЄС туристичних віз для громадян Росії", - наголосив Зеленський.

Джорджія Мелоні, яка має стати наступним прем'єр-міністром Італії, своєю чергою пообіцяла "повну підтримку" Україні.

Нагадаємо, що 27 вересня, наступного дня після того, як Мелоні та її праві союзники отримали переважну більшість у парламенті, Зеленський заявив, що сподівається на плідну співпрацю з новим урядом.

Раніше повідомлялося, що в Італії 25 вересня відбулися дострокові парламентські вибори, на яких перемогу здобула права коаліція.

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Володимир Зеленський Італія
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