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Зеленский поговорил по телефону с будущим премьером Италии: что обсудили

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Київ, Вторник 04 октября 2022 21:38
Зеленский поговорил по телефону с будущим премьером Италии: что обсудили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мэлони и обсудил усиление санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Провел телефонный разговор с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мэлони. Во время разговора отметили необходимость продолжать всестороннюю поддержку Украины после формирования нового итальянского правительства, обсудили необходимость введения дополнительных санкций против России, в частности, усиления 8-го санкционного пакета ЕС и запрет выдачи государствами ЕС туристических виз для граждан России", - отметил Зеленский.

Джорджия Мэлони, которая должна стать следующим премьер-министром Италии, в свою очередь, пообещала "полную поддержку" Украине.

Напомним, что 27 сентября, на следующий день после того, как Мелони и ее правые союзники получили подавляющее большинство в парламенте, Зеленский заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с новым правительством.

Ранее сообщалось, что в Италии 25 сентября прошли досрочные парламентские выборы, на которых победу одержала правая коалиция.

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