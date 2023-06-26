Зеленський поговорив телефоном із Дудою: узгодили позиції напередодні саміту НАТО

Лідери країн обговорили події в Росії, ситуацію навколо Запорізької АЕС та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Обговорили останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій та ситуацію в регіоні. Розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС. Узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та інших міжнародних заходів", - йдеться у повідомленні президента України.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський також зазначив, що під час бесіди президенти обговорили і подальше зміцнення ЗСУ.

Саміт у Вільнюсі та вступ України до НАТО

У столиці Литви, Вільнюсі, з 11 по 12 липня відбудеться саміт країн-членів НАТО. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, очікування України від саміту НАТО вже частково задоволені. На ньому буде зроблено крок, який наблизить приєднання України до Альянсу. Питання полягає в тому, наскільки довгим буде цей крок, але це вже саме досягнення.

Україна, можливо, зможе приєднатися до Альянсу лише після закінчення бойових дій. Проте держава хоче на саміті НАТО у Вільнюсі отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.

До того ж Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Зазначимо, що в Альянсі вже розглядаються кілька варіантів гарантій безпеки для України.