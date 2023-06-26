UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський поговорив телефоном із Дудою: узгодили позиції напередодні саміту НАТО

Фото: Зеленський обговорив з Дудою підготовку до саміту НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter глави держави.

Лідери країн обговорили події в Росії, ситуацію навколо Запорізької АЕС та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Обговорили останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій та ситуацію в регіоні. Розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС. Узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та інших міжнародних заходів", - йдеться у повідомленні президента України.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський також зазначив, що під час бесіди президенти обговорили і подальше зміцнення ЗСУ.

Саміт у Вільнюсі та вступ України до НАТО

У столиці Литви, Вільнюсі, з 11 по 12 липня відбудеться саміт країн-членів НАТО. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, очікування України від саміту НАТО вже частково задоволені. На ньому буде зроблено крок, який наблизить приєднання України до Альянсу. Питання полягає в тому, наскільки довгим буде цей крок, але це вже саме досягнення.

Україна, можливо, зможе приєднатися до Альянсу лише після закінчення бойових дій. Проте держава хоче на саміті НАТО у Вільнюсі отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.

До того ж Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Зазначимо, що в Альянсі вже розглядаються кілька варіантів гарантій безпеки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей ДудаВолодимир ЗеленськийВторгнення Росії до УкраїниНАТО