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Зеленский поговорил по телефону с Дудой: согласовали позиции накануне саммита НАТО

Фото: Зеленский обсудил с Дудой подготовку к саммиту НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Лидеры стран обсудили события в России, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Обсудили последние события в РФ и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и ситуацию в регионе. Рассказал о положении дел на поле боя и угрожающей ситуации, которую оккупанты создали на Запорожской АЭС. Согласовали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО и других международных мероприятий", - говорится в сообщении президента Украины.

В своем вечернем обращении Зеленский также отметил, что в ходе беседы президенты обсудили и дальнейшее укрепление ВСУ.

Саммит в Вильнюсе и вступление Украины в НАТО

В столице Литвы, Вильнюсе, с 11 по 12 июля пройдет саммит стран-членов НАТО. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ожидания Украины от саммита НАТО уже частично удовлетворены. На нем будет сделан шаг, который приблизит присоединение Украины к Альянсу. Вопрос состоит в том, насколько длинным будет этот шаг, но это уже само по себе достижение.

Украина, вероятно, сможет присоединиться к Альянсу только после окончания боевых действий. Однако государство хочет на саммите НАТО в Вильнюсе получить политическое решение по поддержке вступления.

К тому же, Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Отметим, что в Альянсе уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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