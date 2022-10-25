Зеленський уже поговорив з Сунаком та запросив його до України

"Говорив з новим прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами і вже традиційне британське лідерство у захисті демократії та свободи й надалі тільки посилюватимуться. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну", - зазначив він.

За його словами, Україна та Британія досягли кращих відносин станом на даний момент, але все одно є потенціал для того, щоб посилювати співпрацю.

Оновлено від 23:10

Окремо президент уточнив, що домовився "написати нову главу українсько-британських відносин" з Сунаком.

"Однак сюжет незмінний - повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем'єр-міністра відбувся саме до України. І завжди вдячний народу Великобританії за підтримку", - додав Зеленський.