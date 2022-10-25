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Зеленский уже поговорил с Сунаком и пригласил его в Украину

Фото: Риши Сунак и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Владимир Зеленский уже провел переговоры с новым британским премьером Риши Сунаком и пригласил его в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", - отметил он.

По его словам, Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент, но все равно есть потенциал для того, чтобы усиливать сотрудничество.

Обновлено от 23:10

Отдельно президент уточнил, что договорился "написать новую главу украинско-британских отношений" с Сунаком.

"Однако сюжет неизменен - полная поддержка перед лицом российской агрессии. Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украине. И всегда благодарен народу Великобритании за поддержку", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что еще летом, когда Сунак боролся за премьерское кресло с Лиз Трасс, он обещал, что его первый зарубежный визит будет именно в Украину.

Сегодня он уже высказался о войне в Украине. По его словам, затеянная Владимиром Путиным война привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире.

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Владимир ЗеленскийВеликобритания