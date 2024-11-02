Зеленський поговорив з Сирським: кожна позиція має значення для всього фронту

Нагадаємо, що під час свого звернення Зеленський також закликав Захід посилювати санкції проти РФ. Водночас він пояснив, що у жовтні Росія атакувала Україну 2 тисячами "Шахедів", що містять 170 тисяч іноземних компонентів.

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