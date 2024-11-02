Зеленский поговорил с Сырским: каждая позиция имеет значение для всего фронта

Напомним, что во время своего обращения Зеленский также призвал Запад усиливать санкции против РФ. В то же время он пояснил, что в октябре Россия атаковала Украину 2 тысячами "Шахедов", содержащими 170 тысяч иностранных компонентов.

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