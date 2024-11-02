Зеленський поговорив з Сирським: кожна позиція має значення для всього фронту

Основні напрямки фронту наразі незмінні. Кожна захищена позиція нині має значення для всього фронту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

"Доповідь по фронту. Основні напрямки: Курахівський, Покровський, Лиманський та всі інші. Торецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість! Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас, для всього фронту", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що під час свого звернення Зеленський також закликав Захід посилювати санкції проти РФ. Водночас він пояснив, що у жовтні Росія атакувала Україну 2 тисячами "Шахедів", що містять 170 тисяч іноземних компонентів.

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