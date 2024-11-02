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Зеленский поговорил с Сырским: каждая позиция имеет значение для всего фронта

Украина, Суббота 02 ноября 2024 22:24
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Зеленский поговорил с Сырским: каждая позиция имеет значение для всего фронта Фото: украинский президент Владимир Зеленский (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Основные направления фронта пока неизменны. Каждая защищенная позиция имеет значение для всего фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Сегодня, 2 ноября, Зеленский переговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Доклад по фронту. Основные направления: Кураховский, Покровский, Лиманский и все другие. Торецкое направление также. Спасибо всем нашим воинам за храбрость! Каждая защищенная наша позиция, каждая восстановленная позиция имеют значение для всех нас, для всего фронта", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что во время своего обращения Зеленский также призвал Запад усиливать санкции против РФ. В то же время он пояснил, что в октябре Россия атаковала Украину 2 тысячами "Шахедов", содержащими 170 тысяч иностранных компонентов.

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