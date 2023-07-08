Зеленський поговорив з прем'єром Нідерландів після того, як той подав у відставку

Переговори Зеленського та Рютте

Президент України подзвонив прем’єру Нідерландів із Туреччини, де наразі перебуває український лідер.

"Висловив підтримку в непростий політичний момент. Обговорили оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО", - написав Зеленський.

Президент України подякував Нідерландам за незмінність принципової позиції щодо вторгнення РФ в Україну, а також за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом.

Рютте подав у відставку

У Нідерландах розпалася правляча коаліція, адже її члени не змогли домовитися про те, як реформувати систему надання притулку. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Марк Рютте подав у відставку.

Рютте обіймає посаду прем'єра з 2010 року, що є найдовшим терміном для Нідерландів.

Співпраця Нідерландів та України

Нідерланди від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали Україну. Країна стала одним із головних активістів у питанні надання винищувачів F-16 нашій державі.

Нідерланди очолили коаліцію з підготовки українських пілотів, а Рютте заявляв, що можливість постачання Україні F-16 буде розглядатися тільки після того, як українські пілоти закінчать підготовку.

До того ж, очільник уряду Нідерландів вважає, що члени НАТО на саміті у Вільнюсі повинні дати Україні сигнал щодо вступу до Альянсу.

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