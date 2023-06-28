Саміт НАТО у Вільнюсі вирішальний, ми повинні дати Україні сигнал, - прем'єр Нідерландів

Члени НАТО повинні дати України сигнал щодо вступу до Альянсу. Тому липневий саміт у Вільнюсі буде вирішальним.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RLT.

Відповідну заяву прем'єр Нідерландів зробив на зустрічі представників НАТО у Гаазі. На ній були присутні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, президенти Румунії, Польщі, Литви, прем'єр-міністри Бельгії, Норвегії та Албанії.

Рютте зазначив, що саміт НАТО у Вільнюсі буде вирішальним, зокрема і щодо питання вступу України.

" Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті, що її майбутнє, безперечно, в НАТО", - сказав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться у столиці Литви 11-12 липня. Україна очікує, що на саміті буде прийняте політичне рішення щодо вступу. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна чекає чіткого графіка вступу та гарантій безпеки.

Більше про те, чи зможе Україна отримати гарантії безпеки та чіткі запевнення у майбутньому вступі в НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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