Зеленский поговорил с посланниками Трампа о дате их визита в Украину
Обсуждается дата визита представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Это будет их первая поездка в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский ожидает посланцев Трампа
Глава государства описал телефонный разговор с Виткоффом и Кушнером как "подробный и конструктивный".
"Сейчас мы говорим об определении даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезна для разработки решений в мир", - уверен Зеленский.
Также он проинформировал представителей Трампа о:
- ситуации на поле боя, где Россия достигла немногого ценой своих огромных потерь;
- воздушные удары.
"Стов и Джаред знают много деталей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшей коммуникации", - говорит президент.
Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа, его посланников и всех в Соединенных Штатах, кто работает ради достижения мира в Украине.
Ранее РБК-Украина писало, что запланированный визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину снова перенесли. Поездка не отменена, однако ее сроки изменились на фоне усиления российских ракетных и дроновых атак по Киеву.
Также сообщалось, что визит Виткоффа и Кушнера в Украину потенциально может состояться в начале или середине августа. Вместе с ними украинская сторона будет обсуждать новые идеи дипломатического урегулирования.
Кроме того, Украина заявила о готовности к любым форматам переговоров, способным приблизить справедливый и устойчивый мир. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос переговоров обсуждался на специальном совещании.