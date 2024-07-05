Зеленський поговорив з новим прем'єром Британії та анонсував 100-річну угоду

За словами президента, він привітав Стармера з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.

Своєю чергою Стармер запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

"Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - написав Зеленський.