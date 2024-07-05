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Зеленський поговорив з новим прем'єром Британії та анонсував 100-річну угоду

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 липня, провів першу телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у своєму Telegram.

За словами президента, він привітав Стармера з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.

Своєю чергою Стармер запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

"Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - написав Зеленський.

Новий склад уряду Великої Британії

Сьогодні у Британії було призначено нового прем'єр-міністра - ним став Кір Стармер. Його партія перемогла під час парламентських виборів.

Пізніше Стармер оголосив про склад нового уряду Британії. Зокрема, британське МЗС очолив Девід Леммі, який уже приїжджав до Києва та публічно підтримував Україну.

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Володимир Зеленський