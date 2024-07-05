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Зеленский побеседовал с новым премьером Британии и анонсировал 100-летнее соглашение

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 июля, провел первый телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в своем Telegram.

По словам президента, он поздравил Стармера с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, связываемые британским народом с новым правительством.

В свою очередь Стармер заверил, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.

"Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией", - написал Зеленский.

Новый состав правительства Великобритании

Сегодня в Британии был назначен новый премьер-министр - им стал Кир Стармер. Его партия победила на парламентских выборах.

Позже Стармер объявил о составе нового правительства Британии. В частности, британский МИД возглавил Дэвид Лемми, который уже приезжал в Киев и публично поддерживал Украину.

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Владимир Зеленский