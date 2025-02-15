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Зеленський поговорив з Макроном: торкнулися гарантій безпеки та закінчення війни

Фото: Зеленський і Макрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир провів розмову із своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Сторони обговорили тему гарантій безпеки та закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Продуктивна розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував про сьогоднішню зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і нещодавню телефонну розмову з президентом Трампом", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що з Америкою та Європою треба напрацювати спільну ефективну стратегію для наближення справедливого миру і разом сидіти за столом переговорів. Також він уточнив, які ще тему обговорив з Макроном.

"Обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції. Важливо, що в нас однакове бачення того, яким має бути справедливе закінчення війни. Дякую за всі зусилля заради нашої спільної безпеки в майбутньому та відданість принципу "нічого про Україну без України", - підкреслив президент.

У свою чергу Макрон теж поінформував про розмову з Зеленським. Він зазначив, що якщо Трамп дійсно зможе переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити агресію проти України, тоді це чудова новина.

"Тоді лише українці зможуть вести переговори про міцний і довгостроковий мир. Ми допоможемо їм у цьому починанні", - написав він у соцмережі Х.

Водночас президент Франції нагадав про свій заклик в інтерв'ю Financial Times щодо збільшення оборонних витрат і повторив, що Європі треба змінити свою безпеку.

"І нам, європейцям, потрібно буде зміцнити нашу колективну безпеку і стати більш автономними. Франція повною мірою зіграє свою роль у прискоренні цього процесу. Сильніша і суверенніша Європа, давайте зробимо це зараз. Це заклик, який я зробив в FT", - резюмував Макрон.

Макрон про завершення війни в Україні

Нагадаємо, днями президент Франції висловив думку, що Трамп створив "вікно можливостей" для припинення повномасштабної війни Росії проти України шляхом переговорів.

Макрон додав, що тільки Зеленський може вести переговори з РФ від імені України, тепер український президент має обговорити територіальні питання і питання суверенітету.

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Володимир ЗеленськийЕммануель МакронВійна в Україні