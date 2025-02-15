Зеленский поговорил с Макроном: коснулись гарантий безопасности и окончания войны

Президент Украины Владимир провел разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили тему гарантий безопасности и окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Продуктивный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал о сегодняшней встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и недавнем телефонном разговоре с президентом Трампом", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что с Америкой и Европой надо выработать совместную эффективную стратегию для приближения справедливого мира и вместе сидеть за столом переговоров. Также он уточнил, какие еще тему обсудил с Макроном.
"Обсудили много важных вопросов, в частности гарантии безопасности и конкретные предложения Франции. Важно, что у нас одинаковое видение того, каким должно быть справедливое окончание войны. Спасибо за все усилия ради нашей общей безопасности в будущем и преданность принципу "ничего об Украине без Украины", - подчеркнул президент.
В свою очередь Макрон тоже проинформировал о разговоре с Зеленским. Он отметил, что если Трамп действительно сможет убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить агрессию против Украины, тогда это отличная новость.
"Тогда только украинцы смогут вести переговоры о прочном и долгосрочном мире. Мы поможем им в этом начинании", - написал он в соцсети Х.
В то же время президент Франции напомнил о своем призыве в интервью Financial Times об увеличении оборонных расходов и повторил, что Европе надо изменить свою безопасность.
"И нам, европейцам, нужно будет укрепить нашу коллективную безопасность и стать более автономными. Франция в полной мере сыграет свою роль в ускорении этого процесса. Более сильная и суверенная Европа, давайте сделаем это сейчас. Это призыв, который я сделал в FT", - резюмировал Макрон.
Напомним, на днях президент Франции выразил мнение, что Трамп создал "окно возможностей" для прекращения полномасштабной войны России против Украины путем переговоров.
Макрон добавил, что только Зеленский может вести переговоры с РФ от имени Украины, теперь украинский президент должен обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета.
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