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Зеленський поговорив із Столтенбергом перед засіданням Ради Україна-НАТО

Середа 17 квітня 2024 18:48
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Зеленський поговорив із Столтенбергом перед засіданням Ради Україна-НАТО Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 17 квітня, провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави України.

Президент зазначив, що генсек підтвердив скликання за запитом України позачергового засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони.

"Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту", - написав президент.

Також Зеленський поінформував Столтенберга про ранковий удар російських окупантів по готелю в Чернігові та наслідки російського терору для української енергетики.

Також президент і генсек НАТО обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України.

Засідання Ради Україна-НАТО

За останній час росіяни посилили удари по населених пунктах України із застосуванням дронів і ракет. Тому країна гостро потребує посилення систем ППО та ракет до них.

Нещодавно президент Зеленський сказав, що Україна хоче скликати засідання з НАТО для обговорення поставок озброєння і систем протиповітряної оборони.

Уже сьогодні Столтенберг повідомив, що 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю президента Володимира Зеленського.

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