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Зеленский поговорил со Столтенбергом перед заседанием Совета Украина-НАТО

Среда 17 апреля 2024 18:48
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Зеленский поговорил со Столтенбергом перед заседанием Совета Украина-НАТО Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 17 апреля, провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Украины.

Президент отметил, что генсек подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина-НАТО. Оно состоится 19 апреля на уровне министров обороны.

"Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за быструю реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты", - написал президент.

Также Зеленский проинформировал Столтенберга об утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики.

Также президент и генсек НАТО обсудили состояние выполнения инициатив по поставкам снарядов для Украины.

Заседание Совета Украина-НАТО

За последнее время россияне усилили удары по населенным пунктам Украины с применением дронов и ракет. Поэтому страна остро нуждается в усилении систем ПВО и ракет к ним.

Недавно президент Зеленский сказал, что Украина хочет созвать заседания НАТО для обсуждения поставок вооружения и систем противовоздушной обороны.

Уже сегодня Столтенберг сообщил, что 19 апреля состоится заседание совета Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского.

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