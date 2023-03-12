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Зеленський поговорив із президентом Чехії: обговорили вступ України до ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 березня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Чехії Петром Павелом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter .

"Провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до ЄС", - написав він.

Зеленський заявив, що він із чеським лідером домовилися й надалі активно взаємодіяти.

"Підтримка Чехії важлива для України в боротьбі з агресією РФ", - наголосив він.

Нагадаємо, 9 березня у Празькому граді відбулася церемонія інавгурації Павела.

Раніше Павло заявив, що Україна має отримати винищувачі, але у довгостроковій перспективі.

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Володимир ЗеленськийЧехіяВступ в ЄСВійна Росії проти України