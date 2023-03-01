Обраний президент Чехії закликав надати Україні винищувачі у довгостроковій перспективі

Україна має отримати винищувачі, але у довгостроковій перспективі. Передача авіації має відбутися лише за пів року.

Про це заявив обраний президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit .

"У довгостроковій перспективі Україні також мають бути поставлені винищувачі. Але це має відбутися тільки через шість місяців або пізніше. Тому що для цього потрібна підготовка фахівців, льотного і наземного персоналу, логістика, наземна охорона", - заявив він.

Павел також закликав до швидкого постачання зброї для України. Серед іншого, за його словами, бойові танки важливі для українських військ, щоб вони могли зупинити російський наступ.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

Крім того, конгресмен Майкл Маккол заявляв, що Україні можуть передати винищувачі F-16 у вирішальний переломний момент війни.

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