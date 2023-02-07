Про це повідомляє РБК-Україна з постланням на Twitter Зеленського.

У ході бесіди український президент виразив співчуття щодо трагедії, яка спіткала Туреччину. Він повідомив, що від України буде направлено пошуково-рятувальний загін.

"Повідомив про рішення відправити з України до Туреччини загін рятувальників і техніку, які допоможуть у ліквідації наслідків. Вони скоро прибудуть до постраждалих регіонів", - сказав Зеленський.

Фото: Зеленський поговорив з Ердоганом і запропонував допомогу у ліквідації наслідків землетрусів (twitter.com/ZelenskyyUa)