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Зеленський поговорив з Ердоганом і запропонував допомогу у ліквідації наслідків землетрусів

Фото: Зеленський поговорив з Ердоганом і запропонував допомогу у ліквідації наслідків землетрусів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з постланням на Twitter Зеленського.

У ході бесіди український президент виразив співчуття щодо трагедії, яка спіткала Туреччину. Він повідомив, що від України буде направлено пошуково-рятувальний загін.

"Повідомив про рішення відправити з України до Туреччини загін рятувальників і техніку, які допоможуть у ліквідації наслідків. Вони скоро прибудуть до постраждалих регіонів", - сказав Зеленський.

Фото: Зеленський поговорив з Ердоганом і запропонував допомогу у ліквідації наслідків землетрусів (twitter.com/ZelenskyyUa)

Нагадаємо, 6 лютого Туреччину та низку сусідніх країн сколихнула серія потужних землетрусів. Внаслідок підземних поштовхів загинули та постраждали сотні людей.

Все, що відомо про наслідки руйнівної стихії - у матеріалі РБК-Україна.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наказав відправити гуманітарну допомогу до Туреччини, яка вчора постраждала від потужного землетрусу.

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