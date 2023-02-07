Зеленский побеседовал с Эрдоганом и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясений

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием в Twitter Зеленского.
В ходе беседы украинский президент выразил соболезнования по поводу трагедии, постигшей Турцию. Он сообщил, что от Украины будет направлен поисково-спасательный отряд.
"Сообщил о решении отправить из Украины в Турцию отряд спасателей и технику, которые помогут в ликвидации последствий. Они скоро прибудут в пострадавшие регионы", - сказал Зеленский.
Напомним, 6 февраля Турцию и ряд соседних стран всколыхнула серия мощных землетрясений. В результате подземных толчков погибли и пострадали сотни людей.
Все, что известно о последствиях разрушительной стихии - в материале РБК-Украина.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить гуманитарную помощь в Турцию, которая вчера пострадала от мощного землетрясения.
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