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Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі

Фото: Володимир Зеленський та Джо Байден (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером США Джо Байденом. Лідери двох держав обговорили фронт та ситуацію в американському Конгресі довкола допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України - це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності", - розповів Зеленський після розмови з Байденом.

Крім того, за словами президента, він домовився з Байденом підтримувати контакт у звʼязку з наближенням других роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Питання допомоги Україні в Конгресі США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування допомоги Україні, а також Ізраїлю та Тайваню. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

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Володимир ЗеленськийДжозеф БайденКонгресс США