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Зеленський поговорить з Дудою перед його зустріччю з Шольцом і Макроном

Фото: український президент Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зокрема планується обговорити порядок денний зустрічі лідерів Франції, Німеччини та Польщі.

Про це заявив президент України на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Завтра в мене буде розмова з президентом Польщі. Думаю, він мені скаже, про що у них зустріч", - заявив Зеленський.

Він подякував прем'єр-міністру Канади за "позицію стратегічного партнера", та висловив сподівання, що "колеги думають про те, як пришвидшити вступ України до НАТО".

"Або ні. Подивимося", - зауважив президент.

Зустріч лідерів Франції, Німеччини та Польщі

Президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда 12 червня у Парижі у форматі Веймарського трикутника обговорять агресивну війну РФ проти України та подальшу підтримку українського народу.

Очікується, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО та гарантій безпеки від союзників напередодні саміту НАТО у липні.

Гарантії безпеки для України

Президент України перед липневим самітом НАТО заявив, що Україна потребує гарантій безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

"Якщо ми поки що не в НАТО, нам це потрібно на папері. Навіщо? Щоб через півроку чи через рік ніхто з лідерів не почав говорити, що його суспільство втомлюється та економіка втомлюється, тому вони не можуть давати нам відповідні обсяги", - сказав він.

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