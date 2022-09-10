Зеленский поговорил по телефону с Макроном: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский поднял вопрос о запрете виз для россиян. Также много времени было уделено кризису на Запорожской АЭС.

"Наша позиция заключается в том, что единственный способ оградить Европу от ядерной катастрофы – это демилитаризовать станцию", - подчеркнул президент Украины.

Обновлено (18:49)

Президент Франции по итогам разговора также отметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень тревожной.

"С президентом Зеленским мы разделяем то же требование: чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов, российские силы должны выйти из этого района", - заявил Макрон.