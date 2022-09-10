Зеленский поговорил по телефону с Макроном: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский поднял вопрос о запрете виз для россиян. Также много времени было уделено кризису на Запорожской АЭС.
"Наша позиция заключается в том, что единственный способ оградить Европу от ядерной катастрофы – это демилитаризовать станцию", - подчеркнул президент Украины.
Обновлено (18:49)
Президент Франции по итогам разговора также отметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень тревожной.
"С президентом Зеленским мы разделяем то же требование: чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов, российские силы должны выйти из этого района", - заявил Макрон.
Напомним, что ранее Макрон назвал единственный способ восстановления безопасности на Запорожской АЭС. По его словам, для этого необходимо вывести оккупационные войска.
Также сообщалось, что во Франции опубликовали запись разговора Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского утром 24 февраля.
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