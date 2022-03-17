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Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным"

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Франция, Четверг 17 марта 2022 21:29
Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным" Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, президенты Франции и Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может совершить визит в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Однако, как подчеркнул французский президент, главное условие для этого визита - он не должен быть "бесполезным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticiasaominuto.

"Когда я поехал в Москву и Киев в феврале, это было потому, что я думал, что имею "карту", которую нужно разыграть, и что еще есть возможность. Я продолжаю это делать, разговаривая несколько раз с президентом Зеленским, с которым я буду говорить через несколько часов, но пока не произойдет кристаллизации чего-то ощутимого (в переговорах с РФ - ред.), было бы напрасно (ехать в Киев - ред.)", - сказал он.

Напомним, сегодня ожидаются телефонные разговоры Макрона с Зеленским и Путиным.

Добавим, на днях Киев посетили премьер-министры трех стран Европы. Среди них был глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

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