Макрон сегодня поговорит с Зеленским и Путиным
Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также позвонит сегодня главе Кремля Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на il Fatto Quotidiano.
Как рассказал Макрон во время своей предвыборной пресс-конференции, телефонный разговор с Зеленским и Путиным должен состояться "в ближайшие часы".
Других подробностей французские издания не приводят.
Напомним, ранее Макрон призвал готовить к войне в Европе и пообещал увеличить расходы на оборону Франции.
Добавим, Макрон проводит регулярные телефонные разговоры с президентами Украины и РФ. После последнего разговора с Путиным власти Франции объявили о новых санкциях против РФ.