Зеленський поїде в США з делегацією: хто в неї увійшов
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський відправиться в США 20 Вересня, для участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН. У делегацію українського глави держави, в тому числі, увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Зеленського.
Зокрема, в делегацію Зеленського для роботи в Генасамблеї ООН увійшли:
- постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
- перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
- голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;
- заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга;
- глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;
- завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
- постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич;
- заступник директора - начальник відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Діна Мартіна;
- заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.