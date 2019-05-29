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Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

Новости » Политика    29.05.2019 - 12:57
Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский поедет на шахту в среду, 29 мая

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в среду, 29 мая, на шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", на которой из-за обвала породы погибли два шахтера. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сообщили в пресс-службе президента.

Напомним, около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

Личности погибших установлены - ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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