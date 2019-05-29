Зеленський поїде на шахту у Львівській області, де загинули шахтарі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський поїде на шахту в середу, 29 травня

Президент України Володимир Зеленський поїде в середу, 29 травня, на шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", на якій через обвал породи загинули два шахтарі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського на шахту "Лісова" у селі Сілець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, в результаті якої загинули люди", - повідомили в прес-службі президента.

Нагадаємо, близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

Особи загиблих встановлені - ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 по 1997 років народження. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.