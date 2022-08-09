Зеленский поедет на саммит G20, если там будет Путин, - Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью BBC .

По его словам, Зеленский считает, что он должен находиться на территории Украины и онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах.

При этом советник главы ОП отметил, что если на саммит приедет Путин, то украинская делегация должна будет обдумать необходимость своего присутствия.