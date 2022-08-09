Зеленський поїде на саміт G20, якщо там буде Путін, - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній російський президент Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю BBC.
За його словами, Зеленський вважає, що він повинен перебувати на території України і онлайн-формати дозволяють ефективно працювати на будь-яких самітах.
При цьому радник глави ОП зазначив, що якщо на саміт приїде Путін, то українська делегація повинна буде обміркувати необхідність своєї присутності.
Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення брати участь у цьому саміті раніше також прийняв і президент України Володимир Зеленський.
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