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Зеленський подякував військовим "Таврії" за просування вперед на фронті

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський подякував військовим "Таврії" за просування вперед на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"ОСУВ "Таврія" - до речі, я хочу вам подякувати за рух уперед, воїни! Молодці! Усі наші воїни на Сході, міцні воїни - я дякую вам за стійкість і влучність", - заявив він.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 17 червня, РФ втратила близько 219 170 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 670 російських солдатів.

До того ж українські військові протягом доби виконали 1794 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили більше ніж п'ять рот росіян.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський