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Зеленський подякував президенту Румунії за відкриття центру підготовки пілотів F-16

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Відкриття в Румунії центру підготовки пілотів F-16 є важливим практичним внеском в авіаційну коаліцію. Там навчатимуть українські пілоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Наші домовленості з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом і прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте втілюються в життя", - йдеться в повідомленні.

Він подякував партнерам за допомогу. 

За його словами, відкриття в Румунії центру підготовки пілотів F-16, на базі якого проходитимуть навчання наші льотчики, - це важливий практичний внесок в авіаційну коаліцію. 

Навчальний центр для пілотів на F-16 в Румунії

Про те, що у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів на F-16 стало відомо в липні 2023 року.

Пізніше ЗМІ повідомили, що, сьогодні, 13 листопада у Румунії відкрився Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти не розпочинають навчання на F-16 в Румунії. Центр, в якому мають проводитись заняття, ще будується.

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