Зеленський подякував президенту Румунії за відкриття центру підготовки пілотів F-16

"Наші домовленості з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом і прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте втілюються в життя", - йдеться в повідомленні.

Він подякував партнерам за допомогу.

За його словами, відкриття в Румунії центру підготовки пілотів F-16, на базі якого проходитимуть навчання наші льотчики, - це важливий практичний внесок в авіаційну коаліцію.

Навчальний центр для пілотів на F-16 в Румунії

Про те, що у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів на F-16 стало відомо в липні 2023 року.

Пізніше ЗМІ повідомили, що, сьогодні, 13 листопада у Румунії відкрився Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти не розпочинають навчання на F-16 в Румунії. Центр, в якому мають проводитись заняття, ще будується.