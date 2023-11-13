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Зеленский поблагодарил президента Румынии за открытие центра подготовки пилотов F-16

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Открытие в Румынии центра подготовки пилотов F-16 является важным практическим вкладом в авиационную коалицию. Там будут обучать украинские пилоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши договоренности с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте воплощаются в жизнь", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил партнеров за помощь. 

По его словам, открытие в Румынии центра подготовки пилотов F-16, на базе которого будут проходить обучение наши летчики, - это важный практический вклад в авиационную коалицию.

Учебный центр для пилотов на F-16 в Румынии

О том, что в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов на F-16, стало известно в июле 2023 года.

Позже СМИ сообщили, что сегодня, 13 ноября, в Румынии открылся Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что украинские пилоты не начинают обучение на F-16 в Румынии. Центр, где должны проводиться занятия, еще строится.

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