Зеленский поблагодарил президента Румынии за открытие центра подготовки пилотов F-16

"Наши договоренности с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте воплощаются в жизнь", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил партнеров за помощь.

По его словам, открытие в Румынии центра подготовки пилотов F-16, на базе которого будут проходить обучение наши летчики, - это важный практический вклад в авиационную коалицию.

Учебный центр для пилотов на F-16 в Румынии

О том, что в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов на F-16, стало известно в июле 2023 года.

Позже СМИ сообщили, что сегодня, 13 ноября, в Румынии открылся Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что украинские пилоты не начинают обучение на F-16 в Румынии. Центр, где должны проводиться занятия, еще строится.