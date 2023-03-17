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Зеленский поблагодарил премьера Словакии за истребители и пригласил в Киев

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Пятница 17 марта 2023 15:21
Зеленский поблагодарил премьера Словакии за истребители и пригласил в Киев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Словакию за решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и пригласил премьер-министра страны Эдуарда Гегера в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Наши брюссельские договоренности работают! В телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ", - написал он.

Президент отметил, что ценит личную роль Гегера в поддержке Украины. Зеленский будет рад продолжить диалог в Киеве.

Как сообщалось ранее, правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29, а также ЗРК "Куб" для нужд Украины.

РБК-Украина рассказывало, чем особые истребители МиГ-29 и ЗРК "Куб".

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