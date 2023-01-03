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Зеленський подякував Пелосі за лідерство у прийнятті історичних рішень

Фото: президент України Володимир Зеленський та спікер Палати представників США Пенсі Пелосі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський подякував спікеру Палати представників США Пенсі Пелосі за підтримку та лідерство у прийнятті історичних рішень Конгресу щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Дякую Ненсі Пелосі за те, що ви твердо підтримуєте український народ, і за ваше лідерство у прийнятті історичних рішень Конгресу США щодо допомоги Україні у боротьбі за свободу та незалежність!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу під час візиту до США 21 грудня. Його виступ відбувся на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників та Сенату на підтримку демократії.

Також раніше ми писали, що Палата представників Конгресу за Сенатом затвердила бюджет США на 2023 рік, який передбачає великий пакет фінансової допомоги для України.

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Володимир ЗеленськийКонгресс США