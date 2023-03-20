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Зеленський подякував ЄС та США за постачання озброєння Україні

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 21:38
Зеленський подякував ЄС та США за постачання озброєння Україні Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів та подякував їм за допомогу Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

Зеленський нагадав, що європейські партнери погодили спільний план для прискорення постачання снарядів для української артилерії.

"Вага цього рішення - 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною", - сказав Зеленський.

Окрім цього президент звернувся до Сполучених Штатів, які погодили видачу військової допомоги в обсязі на 350 мільйонів доларів.

"Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям", - підкреслив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна та її військові героїчно боронять свої території та показують всьому світу, що армія Росії перестає бути глобальною загрозою.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на 350 мільйонів доларів. У пакет увійшли боєприпаси і не тільки.

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