Зеленський подякував ЄС та США за постачання озброєння Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів та подякував їм за допомогу Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

Зеленський нагадав, що європейські партнери погодили спільний план для прискорення постачання снарядів для української артилерії.

"Вага цього рішення - 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною", - сказав Зеленський.

Окрім цього президент звернувся до Сполучених Штатів, які погодили видачу військової допомоги в обсязі на 350 мільйонів доларів.

"Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям", - підкреслив президент.