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Зеленский поблагодарил ЕС и США за поставку вооружения Украине

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 21:38
Зеленский поблагодарил ЕС и США за поставку вооружения Украине Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам и поблагодарил их за помощь Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский напомнил, что европейские партнеры согласовали общий план по ускорению поставок снарядов для украинской артиллерии.

"Вес этого решения - 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов. Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом. Спасибо всем нашим партнерам в Европе! Всем , кто действительно заинтересован в том, чтобы Европа была сильной и свободной", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент обратился в Соединенные Штаты, которые согласовали выдачу военной помощи в объеме на 350 миллионов долларов.

"Это ракеты для "Хаймарсов", артиллерийские и другие боеприпасы - все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу и всем американцам", - подчеркнул президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и ее военные героически отстаивают свои территории и показывают всему миру, что армия России перестает быть глобальной угрозой.

Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на 350 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы и не только.

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