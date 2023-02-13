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Зеленський подякував енергетикам за дні без відключень світла

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Понеділок 13 лютого 2023 15:20
Зеленський подякував енергетикам за дні без відключень світла Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки професіоналізму та зусиллям енергетиків останні декілька днів українці мали світло без значної кількості відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

"Хочу сьогодні особисто відзначити всіх, хто відновлює енергетичні спроможності нашої держави. Цей день і вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Я дякую всім українським енергетикам, ремонтним бригадам, ДСНС, комунальним службам, обласній та місцевій владі, які допомагали. Та бізнесу, який долучався до відповідних робіт", - сказав президент.

Він зазначив, що факт того, що після постійних терористичних атак Україна змогла пройти такі спокійні дні зі світлом доводить професійність українських енергетиків і надзвичайну самовідданість тих, хто працює заради забезпечення роботи енергосистеми.

Зеленський також підкреслив, що у майбутньому Росія може завдати нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що знову можуть застосовуватись обмеження електропостачання у разі пошкоджень обладнання.

Нагадаємо, з 10 жовтня Росія почала масово атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів українська енергосистема зазнала значних пошкоджень і по всій країні були застосовані графіки відключень світла.

Під час останньої атаки, яка відбулась 10 лютого, Росія випустила по енергетичних об'єктах України 71 ракету. Через обстріл постраждали чотири ТЕС ДТЕК, дві з них були атаковані двічі за добу.

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Володимир Зеленський енергетики
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