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Зеленский поблагодарил энергетики за дни без отключений света

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Понедельник 13 февраля 2023 15:20
Зеленский поблагодарил энергетики за дни без отключений света Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря профессионализму и усилиям энергетиков последние несколько дней украинцы имели свет без большого количества отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Хочу сегодня лично отметить всех, кто восстанавливает энергетические способности нашего государства. Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Я благодарю всех украинских энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС, коммунальных служб, областных и местных властей, которые помогали, который приобщался к соответствующим работам", - сказал президент.

Он отметил, что факт того, что после постоянных террористических атак Украина смогла пройти такие спокойные дни со светом, доказывает профессионализм украинских энергетиков и чрезвычайную самоотверженность тех, кто работает ради обеспечения работы энергосистемы.

Зеленский также подчеркнул, что в будущем Россия может нанести новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего снова могут применяться ограничения электроснабжения в случае повреждений оборудования.

Напомним, с 10 октября Россия начала массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов украинская энергосистема получила значительные повреждения и по всей стране были применены графики отключений света.

Во время последней атаки, состоявшейся 10 февраля, Россия выпустила по энергетическим объектам Украины 71 ракету. Из-за обстрелов пострадали четыре ТЭС ДТЭК, две из них были атакованы дважды в сутки.

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Владимир Зеленский енергетики
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