ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский анонсировал программу строительства жилья для переселенцев и ветеранов ООС

Новости » Политика     12.12.2019 - 23:22
Зеленский анонсировал программу строительства жилья для переселенцев и ветеранов ООС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В течение месяца программу строительства жилья будет показана всем мэрам и председателям ОГА

В течение месяца мэрам и главам областных государственных администраций представят программу строительства недвижимости для переселенцев, ветеранов и участников ООС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас в Украине большие очереди на получение жилья.

"Есть цифры. У нас средняя заработная плата за ноябрь 10 600 грн с тем курсом при укреплении гривны... Разрабатывается программа. По поводу недвижимости у нас будет небольшая встреча со всеми мэрами и губернаторами и будет поставлена им задача, чтобы строилась новая недвижимость для тех людей, которые не нашли... У нас очень большие очереди... Там не только люди, которые приехали из оккупированной части Донбасса, там и ветераны, и АТОшники. Для них для всех разрабатывается программа. В течение месяца она будет показана всем мэрам и губернаторам", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленскьеий ранее заявил, что если в процессе деоккупации Донбасса кто-то из местных жителей захочет жить в России, то такие могут выехать. Он отметил, что заявил, что "не стал бы бороться за людей, которые считают себя только русскими".

Ранее ООН призвала украинскую власть расследовать факты мародерства среди военных на Донбассе. В отчете организации приводятся примеры мародерства в Авдеевке, где с 2014 года продолжаются военные действия. В частности, 30 владельцев квартир написали жалобу в местную полицию об ограблении или умышленное уничтожение имущества. Годами уголовные дела курсировали между Национальной полицией и Военной прокуратурой.

Зеленский опроверг интервью российскому каналу Возвращение пленных из России и Крыма обсудят после обмена "всех на всех"
Новости Украины Владимир ЗеленскийпереселенцыжильеООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь