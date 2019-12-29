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Зеленський підтвердив, що в полоні перебувають непідтверджені українці

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 22:48
Зеленський підтвердив, що в полоні перебувають непідтверджені українці
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Українці знаходяться в полоні на окупованому Донбасі, Криму та РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще в полоні бойовиків є непідтверджені українці. Про це він сказав журналістам в Борисполі.

За словами Зеленського, було домовлено, що Україна звільняє підтверджених. Він також повідомив, що є непідтверджені українці, які перебувати в полоні бойовиків, в РФ і в окупованому Криму.

"Ми обмінюємо всіх підтверджених на всіх підтверджених. Тому всі непідтверджені поки, але у нас є інформація, що є ще чимало людей які знаходяться на непідконтрольних територіях, Криму та РФ. Ми працюємо над цим", - сказав президент.

Нагадаємо, координатор "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко заявила, що близько 15 військових досі перебувають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Катриченко розповіла, що про їх звільнення не йшлося протягом останнього тижня. Вона зазначила, що саме цих військовослужбовців в так званих "ЛНР" і "ДНР", переважно в самопроголошеній "ДНР", не підтверджували.

Вона нагадала, що в травні 2019 року в полон потрапили вісім військовослужбовців, а до цього обміну шість чоловік ще знаходилися на окупованих територіях.

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