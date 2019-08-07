Украина упростит получение разрешения для посещения Крыма, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что это будет сделано на законодательном уровне

Президент Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма. Об этом он заявил во время официального визита в Турцию, говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский об этом заявил на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин.

"Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами... Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждение положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - говорится в сообщении.

Президент заявил, что оккупационная власть в Крыму пренебрегает идентичностью крымских татар. Он убежден, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Зеленский отметил, что сегодня встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев примет участие в поездке президента Владимира Зеленского в Турцию. По словам Джемилев, нужно обсудить вопрос украинских политических узников и их положение в анексованому Крыму и в России, однако перспектив в этом вопросе Джемилев не видит.