Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что советники "нормандской четверки" встретятся в конце августа. Встреча запланирована на 28 августа.

Об этом сообщил президент в интервью "Украина 24".

По его словам, после встречи советников, состоится встреча министров, а потом уже лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Дальше, договорились о встрече советников в нормандском формате, на конец августа, на 28 число. Дальше будет встреча министров, дальше - лидеров стран", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее о подготовке к встрече советников "нормандской четверки" заявляли в Российской Федерации; точной даты встречи в администрации российского президента не называли.

Добавим, встреча лидеров "нормандской четверки" должна зафиксировать успехи перемирия на Донбассе и позволит двигаться дальше для прекращения войны, говорил ранее президент Зеленский.