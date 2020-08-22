Зеленський підтвердив дату зустрічі радників "нормандської четвірки"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зустріч радників має відбутися 28 серпня

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що радники "нормандської четвірки" зустрінуться в кінці серпня. Зустріч запланована 28 серпня.

Про це повідомив президент в інтерв'ю "Україна 24".

За його словами, після зустрічі радників, відбудеться зустріч міністрів, а потім вже лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

"Далі, домовилися про зустріч радників у нормандському форматі, на кінець серпня, на 28 число. Далі буде зустріч міністрів, далі - лідерів країн", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше про підготовку до зустрічі радників "нормандської четвірки" заявляли в Російській Федерації; точної дати зустрічі в адміністрації російського президента не називали.

Додамо, зустріч лідерів "нормандської четвірки" має зафіксувати успіхи перемир'я на Донбасі та дозволить рухатися далі для припинення війни, говорив раніше президент Зеленський.