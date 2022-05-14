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Зеленский подписал закон о запрете в Украине пророссийских партий

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийких партий. Верховная рада приняла документ 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий был направлен на подпись Зеленскому 6 мая. Сегодня, 14 мая, документ возвращен в Раду с подписью главы государства.

Представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале сообщила, что закон о запрете пророссийских партий вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, Рада приняла закон о запрете пророссийских партий в Украине 3 мая. Проект поддержали 330 народных депутатов.

В законе определен перечень оснований для запрещения деятельности политической силы. В частности, если речь идет об оправдании развязанной Россией войны или прославления лиц, принимающих участие в этой агрессии.

Подробнее о том, как будет работать этот закон - в материале РБК-Украина "Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны".

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