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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиве мінування

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 15:45
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиве мінування Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за лжемінування столичного. Його ухвалили на початку березня.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Цей закон вносить зміни до статті 259 Кримінального кодексу.

Він передбачає, що якщо об'єктами лжеминирования стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі або споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або установи охорони здоров'я або закладу освіти, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років Знову-таки від конфіскації майна відмовилися.

Уточнюється, що термін "критично важливі об'єкти інфраструктури" вживається у значенні, визначеному ЗУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Відомо, що до першого читання завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, пропонували карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна. До цього конфіскація передбачена не була.

Однак до другого читання цю норму прибрали з документа.

Нагадаємо, в понеділок поліції Києва повідомили про замінування адмінбудівлі на вулиці Грушевського. На електронну пошту поліції прийшло повідомлення, що біля будівлі закладено саморобний вибуховий пристрій. З-за цього проводилася перевірка в урядовому кварталі.

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