Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Президент Владимир Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

В частности, предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Напомним, ранее сообщалось, что на подпись Зеленскому передали законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес". Законопроект 20 сентября подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада одобрила данный закон во втором чтении 18 сентября. Проект закона был определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. За основу документ Рада приняла 10 сентября.

Так, в ходе заседания 6 сентября профильный правоохранительный комитет рекомендовал парламенту одобрить данный законопроект.